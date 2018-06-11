Опубликованы кадры уничтожения позиций ополчения Донбасса ракетами ВСУ

Один из украинских фондов, оказывающих содействие Вооруженным силам страны, выложил в интернет видео ударов по позициям ополченцев Донбасса. Первоначально ролик появился на Facebook, затем его выложили в других социальных сетях.

В описании, которым волонтеры снабдили обнародованные ими кадры, говорится, что ВСУ атаковали противника, когда он занимался развертыванием минометных расчетов. Из ролика следует, что киевские силовики уничтожили блиндажи ополченцев, удар был нанесен посредством противотанковых ракетных комплексов. Когда и в каком районе Донбасса произошел попавший на видео инцидент, на данный момент неизвестно.

Ранее в понедельник сообщалось, что бойцы Луганской народной республики выявили плацдарм для будущего наступления украинских военных.