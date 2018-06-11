Минобороны: в Сирии готовится провокация с использованием химоружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в настоящий момент готовится провокация с применением химического оружия.

В российском ведомстве уточнили, что командование "Сирийской свободной армии" при помощи военнослужащих США планирует использовать отравляющие вещества, передает РИА "Новости". Конашенков подчеркнул, что эти данные уже подтвердили три независимых источника в Сирии.

Есть информация о том, что для имитации новой химатаки против мирных жителей страны боевики завезли баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра.