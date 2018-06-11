Минобороны: в Сирии готовится провокация с использованием химоружия
11 июня 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в настоящий момент готовится провокация с применением химического оружия.
В российском ведомстве уточнили, что командование "Сирийской свободной армии" при помощи военнослужащих США планирует использовать отравляющие вещества, передает РИА "Новости". Конашенков подчеркнул, что эти данные уже подтвердили три независимых источника в Сирии.
Есть информация о том, что для имитации новой химатаки против мирных жителей страны боевики завезли баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра.
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