Госсекретарь США рассказал о конечной цели переговоров с Северной Кореей

Госсекретарь США Майк Помпео днем в понедельник, 11 июня, рассказал, какой является конечная цель завтрашних переговоров американского лидера Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

По словам Помпео, власти Штатов согласятся исключительно на тотальную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова, передает РИА "Новости".

Руководитель Госдепа США выразил надежду на то, что грядущий саммит позволит создать благоприятные условия для дальнейших продуктивных переговоров между лидерами двух стран. Американская сторона рассчитывает на налаживание дипломатического диалога с КНДР.