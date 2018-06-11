Трамп провел телефонный разговор с главой Республики Корея

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. Краткая беседа двух политиков состоялась рано утром в понедельник, 11 июня.

В администрации главы Республики Корея уточнили, что Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин связались по телефону в преддверии саммита США и КНДР, который должен состояться в Сингапуре во вторник. Другие подробности разговора политиков пока не сообщаются, передает RT

Ранее сегодня президент Соединенных Штатов рассказал журналистам о своих ожиданиях от встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.