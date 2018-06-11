//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Иван Ургант высказался насчет слухов о получении гражданства Израиля
- Подписчики Кудрявцевой считают, что беременная телеведущая "запустила" себя
- Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой
- Беременную Анастасию Овечкину жестко раскритиковали в сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Меркель выступила за проведение саммита России и США
11 июня 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 11 июня, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает идею о проведении российско-американского саммита. Глава РФ Владимир Путин не был приглашен на встречу лидеров G7.
Ранее сообщалось, что президент США предложил вернуть Россию в формат "большой восьмерки", но не получил поддержки коллег.
Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD сообщила, что выступает за саммит РФ и Соединенных Штатов, в рамках которого Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы обсудить все важные вопросы. Она, однако, отметила, что аргументы американского лидера за возвращение России в G8 не являются убедительными.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Работа спецназа РФ в разгромленном оплоте боевиков под Дамаском попала на видео
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Иван Ургант высказался насчет слухов о получении гражданства Израиля
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//Общество
//В мире
Минобороны: в Сирии готовится провокация с использованием химоружия
//Новости СМИ2
//Общество
Со дна Черного моря ростовские водолазы поднимут немецкий бомбардировщик
//Общество
The Times опубликовало карту России с Крымом в составе. Киев разъярен
//Общество
Обнародован сценарий поражения США в прямом военном столкновении с Россией
Подписчики Кудрявцевой считают, что беременная телеведущая "запустила" себя
//Новости Redtram
//В мире
Эксперт высказался о крушении самолета ВВС США F-15 в районе Окинавы
//Культура
//В мире
Власти Китая предоставили воздушное судно Ким Чен Ыну для полета в Сингапур
//Общество
Появились подробности о российском подростке, попавшем в реанимацию в Турции
//Общество
Назван самый реалистичный прогноз сделавшей предсказания о России «новой Ванги»
//В мире
Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита с Ким Чен Ыном
//Политика
Германия: желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит расколом Европе
//В мире
Дочь американского посла в РФ в прямом эфире назвала президента США "диктатором"
//В мире
//Спорт
//В мире
Американские СМИ о новейшем российском оружии "Судного дня": Путин не блефует
//В мире
Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав украинцев в России