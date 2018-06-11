Меркель выступила за проведение саммита России и США

В понедельник, 11 июня, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает идею о проведении российско-американского саммита. Глава РФ Владимир Путин не был приглашен на встречу лидеров G7.

Ранее сообщалось, что президент США предложил вернуть Россию в формат "большой восьмерки", но не получил поддержки коллег.

Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD сообщила, что выступает за саммит РФ и Соединенных Штатов, в рамках которого Дональд Трамп и Владимир Путин могли бы обсудить все важные вопросы. Она, однако, отметила, что аргументы американского лидера за возвращение России в G8 не являются убедительными.