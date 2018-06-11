В Китае оценили визит Путина: это абсолютный успех

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан оценил государственный визит российского лидера Владимира Путина в Китай. По словам дипломата, поездка президента РФ в страну стала абсолютным успехом.

Гэн Шуан подчеркнул, что визит Путина является мощным толчком для успешного развития отношений России и Катая, передает сегодня РИА "Новости".

Отмечается, что российский и китайский лидеры обсудили дальнейшие шаги по улучшению связей двух стран. Кроме того, в рамках переговоров стороны поделились мнениями насчет самых актуальных международных вопросов, которые представляют интерес и для России, и для КНР.