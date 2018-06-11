В Китае оценили визит Путина: это абсолютный успех
11 июня 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан оценил государственный визит российского лидера Владимира Путина в Китай. По словам дипломата, поездка президента РФ в страну стала абсолютным успехом.
Гэн Шуан подчеркнул, что визит Путина является мощным толчком для успешного развития отношений России и Катая, передает сегодня РИА "Новости".
Отмечается, что российский и китайский лидеры обсудили дальнейшие шаги по улучшению связей двух стран. Кроме того, в рамках переговоров стороны поделились мнениями насчет самых актуальных международных вопросов, которые представляют интерес и для России, и для КНР.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес