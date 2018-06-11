Президент Азербайджана приедет в Москву на открытие ЧМ-2018

На открытие чемпионата мира по футболу, которое состоится в Москве, приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Данную информацию в понедельник предоставил источник в администрации политика.

Известно, что на церемонию, которая пройдет на стадионе "Лужники", также прибудет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Если Ильхам Алиев действительно посетит мероприятие, то 14 июня состоится его первая встреча с новым главой армянского правительства, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что на открытии ЧМ-2018 выступят британский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина.