ДНР: украинские силовики планируют сбить вертолет с делегацией из Евросоюза

В Министерстве госбезопасности Донецкой народной республики сделали в понедельник важное заявление. Согласно некоторым данным, украинские силовики готовят провокацию против делегации из Евросоюза.

В ведомстве отмечается, что военные собираются сбить вертолет с членами комитета ЕС по вопросам политической безопасности из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Кроме того, украинские силовики намерены впоследствии обвинить в случившемся ДНР и ЛНР, передает РИА "Новости".

Напомним, с 13 по 15 июня делегация из Европейского союза планируют посетить Киев и прифронтовые области, чтобы оценить гуманитарную ситуацию. Членов комитета пригласил в страну президент Украины Петр Порошенко.