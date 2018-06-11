//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Вскрыта подготовка войск НАТО к нейтрализации российского Калининграда
2

"Должно быть стыдно",ведущие раздражали своим хамством на прямой линии с Путиным
3

Стал известен вероятный сценарий будущего разгрома Украиной ДНР и ЛНР
4

ВСУ подавили силой вспыхнувший в Донбассе антиукраинский бунт
5

Обнародованы данные о срыве военными России масштабного нападения США на Сирию

//В мире 13+

ДНР: украинские силовики планируют сбить вертолет с делегацией из Евросоюза

11 июня 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР: украинские силовики планируют сбить вертолет с делегацией из Евросоюза
фото: globallookpress.com

В Министерстве госбезопасности Донецкой народной республики сделали в понедельник важное заявление. Согласно некоторым данным, украинские силовики готовят провокацию против делегации из Евросоюза.

Украинская армия нанесла новые удары по Донецку и югу ДНР

Украинская армия нанесла новые удары по Донецку и югу ДНР

В ведомстве отмечается, что военные собираются сбить вертолет с членами комитета ЕС по вопросам политической безопасности из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Кроме того, украинские силовики намерены впоследствии обвинить в случившемся ДНР и ЛНР, передает РИА "Новости".

Напомним, с 13 по 15 июня делегация из Европейского союза планируют посетить Киев и прифронтовые области, чтобы оценить гуманитарную ситуацию. Членов комитета пригласил в страну президент Украины Петр Порошенко.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Путин призвал Порошенко немедленно освободить арестованных в Киеве журналистов

Путин призвал Порошенко немедленно освободить арестованных в Киеве журналистов

Владимир Путин призвал Петра Порошенко незамедлительно освободить российских журналистов, арестованных на Украине. Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных.

//В мире

СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян на второй раунд саммита

СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян на второй раунд саммита

В СМИ появилась информация о том, что глава КНДР Ким Чен Ын пригласил американского лидера Дональда Трампа в Пхеньян на второй раунд саммита. Новая встреча политиков должна состояться в июле.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Работа спецназа РФ в разгромленном оплоте боевиков под Дамаском попала на видео

Работа спецназа РФ в разгромленном оплоте боевиков под Дамаском попала на видео

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлена работа спецгрупп российской военной полиции в Восточной Гуте, ранее находившейся под контролем исламистских группировок, противостоящих властям Сирии.

//В мире

Провозглашена общая миссия воюющих с Киевом народных республик Донбасса

Провозглашена общая миссия воюющих с Киевом народных республик Донбасса

Самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики объединяет общая задача. Такое заявление в ходе разговора с российскими журналистами сделал Александр Захарченко, занимающий должность главы ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Президент Азербайджана приедет в Москву на открытие ЧМ-2018

Президент Азербайджана приедет в Москву на открытие ЧМ-2018

На открытие чемпионата мира по футболу, которое состоится в Москве, приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Данную информацию в понедельник предоставил источник в администрации политика.

//Спорт

На церемонии открытия ЧМ-2018 выступит всемирно известный певец

На церемонии открытия ЧМ-2018 выступит всемирно известный певец

Сегодня стало известно, кто будет выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Согласно последней информации, в Россию на это мероприятие прибудет всемирно известный артист.

//Шоу-бизнес

Юлия Барановская показала фото с возлюбленным

Юлия Барановская показала фото с возлюбленным

Известная телеведущая Юлия Барановская поразила своих поклонников фотографией с возлюбленным. Трогательный кадр многодетная мать опубликовала на своей страничке в социальной сети в воскресенье.

//Культура

В СМИ появилась информация о госпитализации Нины Руслановой

В СМИ появилась информация о госпитализации Нины Руслановой

Утром в понедельник, 11 июня, в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации народной артистки России Нины Руслановой. Согласно последним данным, актриса получила открытую рану головы.

//Культура

Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации артистки

Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации артистки

В понедельник, 11 июня, дочь актрисы Нины Руслановой опровергла новость о том, что ее мать госпитализировали. Ранее в СМИ появились данные о том, что артистка упала и получила открытую рану головы.

//Происшествия

Целая семья утонула в Забайкалье, переправляясь через реку

Целая семья утонула в Забайкалье, переправляясь через реку

В Забайкалье на реке Шилка произошла трагедия, в ходе которой погибла целая семья. Согласно последней информации, судно опрокинулось, вследствие чего семья оказалась за бортом и не смогла спастись.

//Новости партнеров

//Общество

В МЧС рассказали, какая погода будет в День России

В МЧС рассказали, какая погода будет в День России

В МЧС рассказали, какая погода будет в Москве и Московской области в День России. Согласно последней информации, во вторник, 12 июня, москвичам и гостям столицы не удастся долго гулять по улицам.

//В мире

В Китае оценили визит Путина: это абсолютный успех

В Китае оценили визит Путина: это абсолютный успех

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан оценил государственный визит российского лидера Владимира Путина в Китай. По словам дипломата, поездка президента РФ в страну стала абсолютным успехом.

//Шоу-бизнес

Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой

Обострение: подписчики реагируют на ежедневные фото шпагата Волочковой

Подписчики известной российской балерины Анастасии Волочковой пришли в недоумение, заметив, что артистка в последнее время начала практически каждый день публиковать свои фотографии на шпагате.

//В мире

ДНР: украинские силовики планируют сбить вертолет с делегацией из Евросоюза

ДНР: украинские силовики планируют сбить вертолет с делегацией из Евросоюза

В Министерстве госбезопасности Донецкой народной республики сделали в понедельник важное заявление. Согласно некоторым данным, украинские силовики готовят провокацию против делегации из Евросоюза.

//В мире

Власти Китая предоставили воздушное судно Ким Чен Ыну для полета в Сингапур

Власти Китая предоставили воздушное судно Ким Чен Ыну для полета в Сингапур

Китайские власти предоставили главе Северной Кореи Ким Чен Ыну самолет для полета в Сингапур. В этой стране во вторник должна состояться встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

//В мире

Ополченцы ЛНР обнаружили в Донбассе плацдарм для будущего наступления ВСУ

Ополченцы ЛНР обнаружили в Донбассе плацдарм для будущего наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины собираются использовать Славяносербский район как плацдарм для будущего наступления на ЛНР. Соответствующую информацию распространила Народная милиция самопровозглашенного государства.

//Общество

Появились подробности о российском подростке, попавшем в реанимацию в Турции

Появились подробности о российском подростке, попавшем в реанимацию в Турции

В понедельник появилась информация о подростке из России, который впал в кому во время отдыха в Турции. 16-летний житель Челябинска был доставлен в местную больницу в бессознательном состоянии.

//Шоу-бизнес

Беременную Анастасию Овечкину жестко раскритиковали в сети

Беременную Анастасию Овечкину жестко раскритиковали в сети

Беременную супругу хоккеиста Александра Овечкина жестко раскритиковали за ее образ жизни. Недавно подтвердилась информация о том, что младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой ждет первенца.

//Новости СМИ2

//Общество

Назван самый реалистичный прогноз сделавшей предсказания о России «новой Ванги»

Назван самый реалистичный прогноз сделавшей предсказания о России «новой Ванги»

Читатели «АН» рассказали, какое из предсказаний француженки Каеде Убер на 2018 год является самым правдоподобным. В онлайн-опросе, посвященном пророчествам «новой Ванги», приняли участие более 1 600 человек.

//Наука

Ученые: сильная депрессия может "стирать" память

Ученые: сильная депрессия может "стирать" память

Специалисты в области нейробиологии из Рурского университета провели ряд исследований и сделали поразительный вывод. Оказалось, что сильная депрессия способна частично "стирать" память человека.

//В мире

Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от грядущей встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Своими мыслями он поделился сегодня в ходе беседы с премьером Сингапура Ли Сянь Луном.

//Политика

Германия: желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит расколом Европе

Германия: желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит расколом Европе

Госсекретарь Министерства иностранных дел ФРГ Нильс Аннен утром в понедельник, 11 июня, высказался насчет желания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вернуть Россию в формат G8.

//Политика

Помпео охарактеризовал встречу дипломатов из США и КНДР

Помпео охарактеризовал встречу дипломатов из США и КНДР

Утром в понедельник, 11 июня, госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал встречу американских и северокорейских дипломатов. Переговоры состоялись перед саммитом Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

//В мире

Дочь американского посла в РФ в прямом эфире назвала президента США "диктатором"

Дочь американского посла в РФ в прямом эфире назвала президента США "диктатором"

Дочь американского посла в России Джона Хантсмана накануне в прямом эфире допустила весьма резкое высказывание в адрес президента США Дональда Трампа. Молодая женщина назвала политика "диктатором".

//Новости Redtram

//Спорт

Сборную Бразилии в Сочи встретил казачий хор с караваем

Сборную Бразилии в Сочи встретил казачий хор с караваем

В ночь с 10 на 11 июня в Сочи для участия в чемпионате мира по футболу прибыла сборная Бразилии. В отеле спортсменов встретили русским караваем, а коридоры к их приезду украсили цветными шариками.

//В мире

Украинская армия нанесла новые удары по Донецку и югу ДНР

Украинская армия нанесла новые удары по Донецку и югу ДНР

Из информации, приведенной российскими интернет-СМИ, следует, что в воскресенье под минометным огнем оказался поселок, расположенный в западной части столицы самопровозглашенного государства.

//В мире

Гражданин РФ утонул в Казахстане, спасатели ищут еще семерых туристов

Гражданин РФ утонул в Казахстане, спасатели ищут еще семерых туристов

В горной местности Казахстана в ходе сплава по реке Аксу утонул гражданин России. Соответствующую информацию сообщил в понедельник официальный представитель Комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.

//Спорт

Сборная Колумбии на ЧМ-2018

Сборная Колумбии на ЧМ-2018

Игроки сборной Колумбии по футболу на ЧМ 2018 будут бороться за самые высокие награды. В последние 20 лет Колумбия исправно готовит талантливых игроков, это: Асприлья, Вальдерама, Хамес Родригес, Радомель Фалькао.

//В мире

Трамп вновь подверг Трюдо жесткой критике

Трамп вновь подверг Трюдо жесткой критике

Американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Нелестный отзыв о политике президент США опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter.

//В мире

Американские СМИ о новейшем российском оружии "Судного дня": Путин не блефует

Американские СМИ о новейшем российском оружии "Судного дня": Путин не блефует

Американское издание опубликовало материал о российском оружии "Судного дня". Военные эксперты убеждены, что президент РФ Владимир Путин не блефует, рассказывая о возможностях новейших вооружений.

//Спорт

Кадыров посетил открытую тренировку сборной Египта в Грозном

Кадыров посетил открытую тренировку сборной Египта в Грозном

Сборная Египта, которая прилетела сегодня в Грозный, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, провела открытую для зрителей тренировку. Ее посетили более 7 тысяч болельщиков.

//В мире

Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав украинцев в России

Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав украинцев в России

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) активизирует свою деятельность по защите прав украинцев, которые находятся в заключении в России.

//Политика

Эксперт объяснил, почему США бессильны против России и Китая

Эксперт объяснил, почему США бессильны против России и Китая

Питер Прай считает, что в случае военного конфликта США не смогут противостоять российскому или китайскому вооружению. Отдельная проблема - Северная Корея, ядерный арсенал которой исчисляется десятками боеголовок.

//Происшествия

В Калифорнии полиция задержала актёра Винса Вона

В Калифорнии полиция задержала актёра Винса Вона

В Калифорнии полиция задержала актера Винса Вона за вождение в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков. Инцидент произошёл сегодня, 10 июня, в 4 утра по местному времени.

//Непознанное

Уфологи над горами Мексики обнаружили необычной формы НЛО

Уфологи над горами Мексики обнаружили необычной формы НЛО

На территории мексиканской столицы местные уфологи в горах запечатлели на видео необычный НЛО, вероятно внеземного происхождения. Видео, сделанное очевидцами, опубликовано в Сети.

//Культура

Стало известно, какой фильм получил гран-при "Кинотавра"

Стало известно, какой фильм получил гран-при "Кинотавра"

Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходил в Зимнем театре в Сочи, получила кинолента «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Церемония закрытия фестиваля проходит сегодня в Зимнем театре в Сочи.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин показал свою необычную зарядку

Максим Галкин показал свою необычную зарядку

Максим Галкин решил рассказать о том, как ему удаётся сохранять свой позитивный настрой и так неплохо выглядеть в свои годы. По словам юмориста, ему в этом помогает зарядка. Свои занятия он показал на видео.

//Общество

Пашинин рассказал, ради чего воюет в Донбассе

Пашинин рассказал, ради чего воюет в Донбассе

Популярный актер Анатолий Пашинин разъяснил, зачем вступил в ряды ВСУ и воюет против народных республик Донбасса. О своей новой жизни в качестве бойца ВСУ он рассказал в передаче "Новые русские сенсации".

//Авто

Эксперт рассказал, почему изношенные шины лучше новых

Эксперт рассказал, почему изношенные шины лучше новых

Автомобильный эксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained объяснил, какими преимуществами изношенные шины обладают в сравнении с новыми. По его словам, у старых шин лучше сцепление с дорогой.

//В мире

МИД Украины подсчитал, во скольких странах нет украинских послов

МИД Украины подсчитал, во скольких странах нет украинских послов

Министерство иностранных дел до сих пор не назначило послов в 16 странах мира. В пресс-службе дипломатического ведомства утверждают, что предпринимают все необходимые меры для оперативного назначения.

//Криминал

Из колонии под Пензой сбежали трое украинских заключенных

Из колонии под Пензой сбежали трое украинских заключенных

В Пензенской области из колонии-поселения совершили побег трое граждан Украины, уроженцы Луганской области. Двое из них братья-близнецы. Прокуратура инициировала проверку по факту побега.

//Политика

Германия считает поведение Трампа на G7 катастрофой

Германия считает поведение Трампа на G7 катастрофой

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес назвала поведение американского президента Дональда Трампа на саммите G7 катастрофой: так невозможно проводить «разумную и достойную доверия политику».

//Политика

Башар Асад назвал виновных в продолжении войны в Сирии

Башар Асад назвал виновных в продолжении войны в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что западные страны несут ответственность за продолжение военных действий в стране. При этом РФ и Иран не намерены вмешиваться в ситуацию и диктовать свои требования.

//В мире

Украинский генерал о Крыме и Донбассе: в ближайшее время не вернуть

Украинский генерал о Крыме и Донбассе: в ближайшее время не вернуть

Экс-глава главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк обозначил сроки возврата Киевом Крыма и территорий Донбасса. Он считает, что Украина вряд ли это сделает в ближайшее время.

//Здоровье

Учёные из США нашли новую опасную инфекцию

Учёные из США нашли новую опасную инфекцию

Специалисты Центра резистентности к антибиотикам Эмори описали новый штамм устойчивых к антибиотикам бактерий Klebsiella pneumoniae, которые являются возбудителями пневмонии и других опасных инфекций.

//Происшествия

Подросток из Челябинска впал в кому в Турции

Подросток из Челябинска впал в кому в Турции

Подросток из Челябинска госпитализирован в больницу Антальи в бессознательном состоянии, выясняется, является ли этот случай страховым, это будет зависеть от того, покажет ли экспертиза наличие в его крови алкоголя.

//Шоу-бизнес

Лолита рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов

Лолита рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов

Певица Лолита вернулась из Болгарии со своей дачи преображенной. Милявская потеряла где-то десять килограммов веса, преображая свой участок и вкалывая от девяти часов утра до девяти вечера.

//Общество

Жизнь русской диаспоры в США ухудшилась

Жизнь русской диаспоры в США ухудшилась

Кампания по дискредитации Российской Федерации, которая развернута в США, осложнила жизнь русскоговорящей диаспоры в этой стране. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

//В мире

Супруга принца Гарри нарушила королевский этикет

Супруга принца Гарри нарушила королевский этикет

Жена британского принца Гарри пришла на парад Trooping of the Colour по случаю дня рождения королевы Елизаветы II в неподобающем ее статусу виде. Маркл нарушила правила этикета, появившись в слишком открытом платье.

//Общество

ФСБ ужесточает требования при приеме на работу

ФСБ ужесточает требования при приеме на работу

Федеральная служба безопасности РФ расширит список информации, которую обязаны предоставить кандидаты на работу в органах контрразведки. Об этом можно узнать на официальном портале нормативных актов.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры