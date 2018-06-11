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Власти Китая предоставили воздушное судно Ким Чен Ыну для полета в Сингапур
11 июня 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Китайские власти предоставили главе Северной Кореи Ким Чен Ыну самолет для полета в Сингапур. В этой стране во вторник должна состояться встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.
В рамках регулярного брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан сообщил, что воздушное судно действительно было предоставлено по просьбе Северной Кореи, передает ТАСС. Дипломат также заявил, что Китай рассчитывает на плодотворность саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына и дальнейшую денуклеаризацию Корейского полуострова.
Напомним, глава КНДР прибыл в Сингапур накануне на самолете китайской авиакомпании Air China.
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