Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита с Ким Чен Ыном
11 июня 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от грядущей встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Своими мыслями он поделился сегодня в ходе беседы с премьером Сингапура Ли Сянь Луном.
Трамп убежден, что во вторник, 12 июня, у него будет интересная встреча с северокорейским коллегой. Президент США не сомневается, что она пройдет "очень хорошо", передает ТАСС.
Напомним, утром в понедельник Дональд Трамп встретился с главой сингапурского правительства в преддверии саммита Соединенных Штатов и КНДР, который в СМИ уже окрестили историческим. Мероприятие состоится в отеле Capella, который находится на острове Сентоса.
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