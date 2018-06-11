Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от грядущей встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Своими мыслями он поделился сегодня в ходе беседы с премьером Сингапура Ли Сянь Луном.

Трамп убежден, что во вторник, 12 июня, у него будет интересная встреча с северокорейским коллегой. Президент США не сомневается, что она пройдет "очень хорошо", передает ТАСС.

Напомним, утром в понедельник Дональд Трамп встретился с главой сингапурского правительства в преддверии саммита Соединенных Штатов и КНДР, который в СМИ уже окрестили историческим. Мероприятие состоится в отеле Capella, который находится на острове Сентоса.