Провозглашена общая миссия воюющих с Киевом народных республик Донбасса
11 июня 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Донецкую и Луганскую народные республики объединяет общая задача. Такое заявление в ходе разговора с российскими журналистами сделал Александр Захарченко, занимающий должность главы ДНР.
Политик, ставший собеседником RT, отметил, что этой миссией является освобождение территории, которую в Донецке и Луганске считают своей. По словам Захарченко, после того как удастся добиться названной им цели, республики будут думать о формате своего дальнейшего взаимодействия. Лидер ДНР не исключил, что самопровозглашенные государства могут объединиться.
ДНР и ЛНР были образованы весной 2014 года, их создание стало причиной начала силовой операции Киева в Донбассе, которая продолжается по сей день. Ранее сообщалось, что Александр Захарченко объявил о готовности к «решающему бою» с противостоящими республикам подразделениями украинской армии.
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