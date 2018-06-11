Провозглашена общая миссия воюющих с Киевом народных республик Донбасса

Донецкую и Луганскую народные республики объединяет общая задача. Такое заявление в ходе разговора с российскими журналистами сделал Александр Захарченко, занимающий должность главы ДНР.

Политик, ставший собеседником RT, отметил, что этой миссией является освобождение территории, которую в Донецке и Луганске считают своей. По словам Захарченко, после того как удастся добиться названной им цели, республики будут думать о формате своего дальнейшего взаимодействия. Лидер ДНР не исключил, что самопровозглашенные государства могут объединиться.

ДНР и ЛНР были образованы весной 2014 года, их создание стало причиной начала силовой операции Киева в Донбассе, которая продолжается по сей день. Ранее сообщалось, что Александр Захарченко объявил о готовности к «решающему бою» с противостоящими республикам подразделениями украинской армии.