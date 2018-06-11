Дочь американского посла в России Джона Хантсмана накануне в прямом эфире допустила весьма резкое высказывание в адрес президента США Дональда Трампа. Молодая женщина назвала политика "диктатором".

Хантсман обсуждала с экс-директором Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи грядущий саммит американского и северокорейского лидеров. Как сообщает издание Huffington Post, дочь посла заявила, что независимо от того, что произойдет между "двумя диктаторами" на данной встрече, эти переговоры войдут в историю.

Скарамуччи заявил, что его собеседница допустила оплошность и добавил, что Трамп не боится рисковать. Впоследствии Хантсман выразила сожаление по поводу своего высказывание и извинилась.