Работа спецназа РФ в разгромленном оплоте боевиков под Дамаском попала на видео

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлена работа спецгрупп российской военной полиции в Восточной Гуте, ранее находившейся под контролем исламистских группировок, противостоящих властям Сирии.

Сайт «Русская весна» пишет, что военные РФ осуществляют патрулирование данного района, расположенного под Дамаском. Ежедневно «красные береты» находят на освобожденной от боевиков территории оставленные ими взрывные устройства. Экстремисты заминировали большое количество объектов инфраструктуры. Среди них склады и трансформаторные будки.

Кроме того, спецназ нередко обнаруживает тайники с оружием. Один из таких моментов попал на выложенное в сеть видео.

Восточная Гута до недавнего времени являлась крупнейшим оплотом действующих в Сирии террористических организаций. Правительственная армия освободила район минувшей весной.