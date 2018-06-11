Гражданин РФ утонул в Казахстане, спасатели ищут еще семерых туристов

В горной местности Казахстана в ходе сплава по реке Аксу утонул гражданин России. Соответствующую информацию сообщил в понедельник официальный представитель Комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.

Отмечается, что восемь туристов из России не прошли регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алматинской области. Спасатели уже выехали на помощь к россиянам, их пытаются поднять вверх из ущелья, передает РИА "Новости".

Известно, что происшествие случилось накануне вечером на расстоянии около 120 километров от города Талдыкорган. Специалистам сложно выполнять задачу по спасению граждан РФ, поскольку условия проходимости в данной местности очень плохие. Кроме того, с туристами нет связи.