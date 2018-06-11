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Гражданин РФ утонул в Казахстане, спасатели ищут еще семерых туристов

11 июня 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Гражданин РФ утонул в Казахстане, спасатели ищут еще семерых туристов
фото: pixabay.com

В горной местности Казахстана в ходе сплава по реке Аксу утонул гражданин России. Соответствующую информацию сообщил в понедельник официальный представитель Комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов.

Ребенок утонул в пожарном водоеме на территории Подмосковья

Ребенок утонул в пожарном водоеме на территории Подмосковья

Отмечается, что восемь туристов из России не прошли регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алматинской области. Спасатели уже выехали на помощь к россиянам, их пытаются поднять вверх из ущелья, передает РИА "Новости".

Известно, что происшествие случилось накануне вечером на расстоянии около 120 километров от города Талдыкорган. Специалистам сложно выполнять задачу по спасению граждан РФ, поскольку условия проходимости в данной местности очень плохие. Кроме того, с туристами нет связи.

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ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета

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Автомобильный эксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained объяснил, какими преимуществами изношенные шины обладают в сравнении с новыми. По его словам, у старых шин лучше сцепление с дорогой.

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Учёные из США нашли новую опасную инфекцию

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Украинская армия нанесла новые удары по Донецку и югу ДНР

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Из информации, приведенной российскими интернет-СМИ, следует, что в воскресенье под минометным огнем оказался поселок, расположенный в западной части столицы самопровозглашенного государства.

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//В мире

Гражданин РФ утонул в Казахстане, спасатели ищут еще семерых туристов

Гражданин РФ утонул в Казахстане, спасатели ищут еще семерых туристов

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Сборная Колумбии на ЧМ-2018

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Трамп вновь подверг Трюдо жесткой критике

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Кадыров посетил открытую тренировку сборной Египта в Грозном

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Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав украинцев в России

Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав украинцев в России

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) активизирует свою деятельность по защите прав украинцев, которые находятся в заключении в России.

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Эксперт объяснил, почему США бессильны против России и Китая

Эксперт объяснил, почему США бессильны против России и Китая

Питер Прай считает, что в случае военного конфликта США не смогут противостоять российскому или китайскому вооружению. Отдельная проблема - Северная Корея, ядерный арсенал которой исчисляется десятками боеголовок.

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В Калифорнии полиция задержала актёра Винса Вона

В Калифорнии полиция задержала актёра Винса Вона

В Калифорнии полиция задержала актера Винса Вона за вождение в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков. Инцидент произошёл сегодня, 10 июня, в 4 утра по местному времени.

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Уфологи над горами Мексики обнаружили необычной формы НЛО

Уфологи над горами Мексики обнаружили необычной формы НЛО

На территории мексиканской столицы местные уфологи в горах запечатлели на видео необычный НЛО, вероятно внеземного происхождения. Видео, сделанное очевидцами, опубликовано в Сети.

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Стало известно, какой фильм получил гран-при "Кинотавра"

Стало известно, какой фильм получил гран-при "Кинотавра"

Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходил в Зимнем театре в Сочи, получила кинолента «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Церемония закрытия фестиваля проходит сегодня в Зимнем театре в Сочи.

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Максим Галкин показал свою необычную зарядку

Максим Галкин показал свою необычную зарядку

Максим Галкин решил рассказать о том, как ему удаётся сохранять свой позитивный настрой и так неплохо выглядеть в свои годы. По словам юмориста, ему в этом помогает зарядка. Свои занятия он показал на видео.

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Пашинин рассказал, ради чего воюет в Донбассе

Пашинин рассказал, ради чего воюет в Донбассе

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МИД Украины подсчитал, во скольких странах нет украинских послов

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Германия считает поведение Трампа на G7 катастрофой

Германия считает поведение Трампа на G7 катастрофой

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Экс-глава главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк обозначил сроки возврата Киевом Крыма и территорий Донбасса. Он считает, что Украина вряд ли это сделает в ближайшее время.

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Подросток из Челябинска впал в кому в Турции

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Жизнь русской диаспоры в США ухудшилась

Жизнь русской диаспоры в США ухудшилась

Кампания по дискредитации Российской Федерации, которая развернута в США, осложнила жизнь русскоговорящей диаспоры в этой стране. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша

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«Наша сборная ничего не добьется», Боярский выдал свой прогноз на чемпионат мира

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В Грузии из выброшенных на помойку яиц вылупились цыплята

В Грузии из выброшенных на помойку яиц вылупились цыплята

Сотни цыплят вылупились из яиц, которые были выброшены птицефабрикой на мусорную свалку в грузинском городе Марнеули. Местные жители воспользовались этим и разобрали часть птенцов по домам.

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МИД Японии сожалеет, что Россия проводит на Курилы Интернет

МИД Японии сожалеет, что Россия проводит на Курилы Интернет

МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курильские острова, обеспечить их Интернетом.

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Фигурист Юдзуру Ханю высказался о романе с Евгенией Медведевой

Фигурист Юдзуру Ханю высказался о романе с Евгенией Медведевой

Юдзуру Ханю прокомментировал слухи о романе с Женей Медведевой: "В СМИ пишут очень странные вещи... Я был шокирован. Подумал, что все это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира".

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В Интернете опубликована видеозапись с места аварии в Орловской области

В Интернете опубликована видеозапись с места аварии в Орловской области

В Интернете опубликована видеозапись с места аварии в Орловской области на железнодорожном переезде, где столкнулись автобус с людьми и грузовой поезд. От удара поезда автобус перевернулся и упал в кювет.

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Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России

Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России

Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России. У россиян праздничные выходные. 12 мая - праздничный день. Но погода москвичей и гостей столицы не радует.

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Поклонники в бешенстве из-за подлого обмана Егора Крида на шоу "Холостяк"

Поклонники в бешенстве из-за подлого обмана Егора Крида на шоу "Холостяк"

Поклонники Егора Крида и шоу "Холостяк" в ярости, они подозревают музыканта в обмане и требуют ответа. Они задают вопросы про Дашу Клюкину, которой Егор надел на палец кольцо в финале программы.

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Супруга поэта Андрея Дементьева опровергла информацию о его госпитализации

Супруга поэта Андрея Дементьева опровергла информацию о его госпитализации

Супруга известного поэта Андрея Дементьева Анна Пугач прокомментировала распространяемую в СМИ информацию о его госпитализации. По словам Анны Пугач, Дементьев чувствует себя нормально.

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Путин: Что касается возврата России в «G7», «восьмерку», мы из нее не выходили

Путин: Что касается возврата России в «G7», «восьмерку», мы из нее не выходили

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова американского и французского президентов о возвращении России в G8. Глава российского государства отметил, что Россия из "Большой восьмерки" не выходила.

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В России появится должность заместителя президента?

В России появится должность заместителя президента?

После предсказуемой победы Владимира Путина на выборах в марте этого года в так называемых «центрах принятия решений» - в АП и некоторых кабинетах Белого дома и Госдумы вновь заговорили о неминуемом введении поста вице-президента страны. Пока он будет назначаться самим действующим президентом.

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В Сингапур на встречу с Трампом прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын

В Сингапур на встречу с Трампом прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын

МИД Сингапура сообщил о прибытии главы КНДР Ким Чен Ына. На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР. Ожидается, что северокорейский лидер проведет встречу с Дональдом Трампом.

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Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем

Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем

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Актер Оскар Кучера откровенно рассказал о том, что в жизни было много романов, как долго он искал «свою» женщину, а также объяснил, почему у его старших сыновей одинаковые имена.

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