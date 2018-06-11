Украинская армия нанесла новые удары по Донецку и югу ДНР
11 июня 2018, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военные, задействованные в силовой операции Киева на востоке страны, нанесли новые удары по Донецку. Об этом СМИ сообщили представители ДНР.
Из информации, приведенной агентством «Новороссия», следует, что в воскресенье под минометным огнем оказался поселок, расположенный в западной части столицы самопровозглашенного государства. В результате атаки различные повреждения получили 14 домов, некоторые из построек разрушены.
В пятницу также с использованием минометов было обстреляно село Саханка на юге народной республики. Один из снарядов, выпущенных киевскими силовиками, ранил местного жителя. Он обращался за медпомощью.
В тот же день украинские военные атаковали поселок Зайцево под Горловкой. В ходе обстрела осколочные ранения получил 32-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.
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