Украинские военные, задействованные в силовой операции Киева на востоке страны, нанесли новые удары по Донецку. Об этом СМИ сообщили представители ДНР.

Из информации, приведенной агентством «Новороссия», следует, что в воскресенье под минометным огнем оказался поселок, расположенный в западной части столицы самопровозглашенного государства. В результате атаки различные повреждения получили 14 домов, некоторые из построек разрушены.

В пятницу также с использованием минометов было обстреляно село Саханка на юге народной республики. Один из снарядов, выпущенных киевскими силовиками, ранил местного жителя. Он обращался за медпомощью.

В тот же день украинские военные атаковали поселок Зайцево под Горловкой. В ходе обстрела осколочные ранения получил 32-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.