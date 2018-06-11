Трамп вновь подверг Трюдо жесткой критике

Американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Нелестный отзыв о политике президент США опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Трамп вновь поднял тему торговых пошлин с Канадой, которые ранее обострили отношения двух стран. По словам главы Штатов, справедливая торговля должна называться глупой, если она не является взаимной. Дональд Трамп подчеркнул, что канадские власти ранее "хвастались", что зарабатывают в рамках торговли с США почти 100 миллиардов долларов. При этом налог на молочные продукты составляет для Америки 270 процентов.

Политика возмущает, что после этого Трюдо "обижает" Соединенные Штаты. Речь идет о ситуации после саммита G7 в Канаде, когда премьер подверг решение США о введении пошлин на импорт канадской стали и алюминия жесточайшей критике.