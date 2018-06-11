СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян на второй раунд саммита

В СМИ появилась информация о том, что глава КНДР Ким Чен Ын пригласил американского лидера Дональда Трампа в Пхеньян на второй раунд саммита. Новая встреча политиков должна состояться в июле.

Северная Корея и США, согласно некоторым данным, намерены продолжать проведение переговоров на высшем уровне, сообщает южнокорейская газета "Чунан Ильбо", ссылаясь на осведомленные источники.

Известно также, что предложение приехать в июле в КНДР содержится в письме, которое Трампу еще 1 июня передал зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль.

Журналисты отмечают, что не исключен также и третий раунд саммита, который может состояться в сентябре в Вашингтоне.