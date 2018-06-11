Американское издание опубликовало материал о российском оружии "Судного дня". Военные эксперты убеждены, что президент РФ Владимир Путин не блефует, рассказывая о возможностях новейших вооружений.

В статье говорится, что о ряде разработок российских специалистов было известно заранее, однако некоторые виды оружия стали полной неожиданностью и сенсацией для всего мира. Как сообщает National Interest, ссылаясь на слова одного из специалистов, особенно впечатляют крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, а также комплекс "Кинжал".

Американские эксперты убеждены – все вооружения, которые продемонстрировал Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию, действительно прошли испытания. В тексте разработки российских специалистов называют оружием "Судного дня".