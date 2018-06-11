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Американские СМИ о новейшем российском оружии "Судного дня": Путин не блефует
11 июня 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Американское издание опубликовало материал о российском оружии "Судного дня". Военные эксперты убеждены, что президент РФ Владимир Путин не блефует, рассказывая о возможностях новейших вооружений.
В статье говорится, что о ряде разработок российских специалистов было известно заранее, однако некоторые виды оружия стали полной неожиданностью и сенсацией для всего мира. Как сообщает National Interest, ссылаясь на слова одного из специалистов, особенно впечатляют крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, а также комплекс "Кинжал".
Американские эксперты убеждены – все вооружения, которые продемонстрировал Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию, действительно прошли испытания. В тексте разработки российских специалистов называют оружием "Судного дня".
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