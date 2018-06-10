МИД Украины подсчитал, во скольких странах нет украинских послов

Министерство иностранных дел до сих пор не назначило послов в 16 странах мира. В пресс-службе дипломатического ведомства утверждают, что предпринимают все необходимые меры для оперативного назначения.

По данным ведомства, украинские послы не работают в России, Армении, Киргизии, Греции, Дании, Эстонии, Латвии, Ирландии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Эфиопии, Перу, ЮАР, Алжире и на Кубе.

Как объяснили в МИД Украины, процедура назначения руководителей зарубежных посольств занимает много времени, так как нужно подобрать кандидатуру, согласовать кандидата с украинским президентом, подготовить Указ президента.