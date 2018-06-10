Украинский генерал о Крыме и Донбассе: в ближайшее время не вернуть

Экс-глава главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк обозначил сроки возврата Киевом Крыма и территорий Донбасса. Он считает, что Украина вряд ли это сделает в ближайшее время.

Он пояснил, что речь идет о сроке от 5 до 15 лет. По его словам, большинство жителей Донбасса не желают возвращаться под контроль Киева, а многие за это время получили российское гражданство. "Надо говорить правду, а не смешить людей", - отметил генерал, передает РИА Новости. Вовк добавил, что в Крыму якобы "ненавидят" Украину. Паспорта местные жители сохранили лишь для того, чтобы пользоваться льготами при безвизовом режиме.

Ранее, выступая на Национальном инвестиционном форуме в Киеве, украинский президент Петр Порошенко заявил, что абсолютно четко видит, как избавить Украину от «российского агрессора» за ближайшие пять лет.