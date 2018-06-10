ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета

Венгерские воздушные силы привели в боевую готовность из-за небольшого украинского самолета. Инцидент произошел в ночь на воскресенье на границе в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань.

Истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen сразу же направились в район пропускного пункта, где был замечен украинский нарушитель границы. Заметив истребители, самолет покинул территорию Венгрии. В прессе отмечается, что борт мог перевозить контрабанду.

Ранее Будапешт, продолжая сдерживать обещание блокировать участие соседа на всех международных площадках, заблокировал в третий раз украинское присутствие в заседании комиссии НАТО-Украина.