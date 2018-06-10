МИД Японии сожалеет, что Россия проводит на Курилы Интернет

МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курильские острова, обеспечить их Интернетом. Россия 5 июня оповестила японское Управление безопасности на море, о том, что с 10 июня начинает прокладку линии волоконно-оптической связи с Сахалина до южной части Курил, и первый этап работ в Охотском море продлится по октябрь.

МИД Японии выразил российской стороне сожаление. Японская дипломатия заявила, что прокладка линии связи не соответствует позиции Японии по вопросу так называемых северных территорий.

Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным Интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. По сведениям ТАСС, предполагается, что там будет построена и введена в действие подводная линия по трассе Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек.