//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша
- Как звучала бы песня Ольги Бузовой, если у нее был голос
- Поклонники в бешенстве из-за подлого обмана Егора Крида на шоу "Холостяк"
- Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
МИД Японии сожалеет, что Россия проводит на Курилы Интернет
10 июня 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курильские острова, обеспечить их Интернетом. Россия 5 июня оповестила японское Управление безопасности на море, о том, что с 10 июня начинает прокладку линии волоконно-оптической связи с Сахалина до южной части Курил, и первый этап работ в Охотском море продлится по октябрь.
МИД Японии выразил российской стороне сожаление. Японская дипломатия заявила, что прокладка линии связи не соответствует позиции Японии по вопросу так называемых северных территорий.
Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным Интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. По сведениям ТАСС, предполагается, что там будет построена и введена в действие подводная линия по трассе Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Путин призвал Порошенко немедленно освободить арестованных в Киеве журналистов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша
//Новости партнеров
//Спорт
«Наша сборная ничего не добьется», Боярский выдал свой прогноз на чемпионат мира
//Политика
//Общество
Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России
//Культура
Супруга поэта Андрея Дементьева опровергла информацию о его госпитализации
//Новости СМИ2
//Политика
Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем
//В мире
ДНР: Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Поезд на переезде врезался в автобус с самодеятельными артистами, есть жертвы
//В мире
Уроженца Украины актера Гошу Куценко внесли в базу "Миротворца"
//Культура
Муж Аллегровой умер от татуировки, набитой в честь певицы, считают родственники
Дима Билан перенес на ногах бронхит и госпитализирован с пневмонией
//Общество
При ДТП с участием 7 машин в Тюменской области погибли три человека
//Футбол
//Наука
//Спорт
//Политика
//live
«На Донбассе киевских террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями!»