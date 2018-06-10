Путин подвел итоги работы саммита ШОС в Китае

Владимир Путин подвел итоги работы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и ответил на вопросы журналистов. По словам российского лидера, Россия подтвердила очень высокий уровень отношений с Китайской Народной Республикой. Подписана декларация с Председателем Си Цзиньпином о дальнейшем сотрудничестве на политическом треке, по борьбе с различными угрозами.

Как отметил Путин, за текущей работой нельзя забывать об основных направлениях взаимодействия. "Одно из них – это наше взаимодействие на международной арене, в международных организациях, таких как ООН, «двадцатка», БРИКС, ШОС и так далее", - сказал президент РФ.

Главы государств ШОС по итогам саммита приняли Циндаоскую декларацию. Участники саммита обсудили различные аспекты сотрудничества в области безопасности и антитеррора, ситуацию в экономике, развитие гуманитарных связей, а также координацию действий по региональной проблематике, в частности по Афганистану и Сирии.

В Циндаоской декларации отражены консолидированные подходы государств – членов ШОС к актуальным вопросам региональной и глобальной политики, представлено общее видение дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках объединения, - сообщила пресс-служба Кремля.

Вместе с декларацией приняты План действий на 2018–2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов ШОС и Программа сотрудничества государств – членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019–2021 годы. Лидеры утвердили также Антинаркотическую стратегию государств – членов ШОС до 2023 года и ещё около 20 документов.