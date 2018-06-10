//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша
- Как звучала бы песня Ольги Бузовой, если у нее был голос
- Поклонники в бешенстве из-за подлого обмана Егора Крида на шоу "Холостяк"
- Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Путин подвел итоги работы саммита ШОС в Китае
10 июня 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин подвел итоги работы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и ответил на вопросы журналистов. По словам российского лидера, Россия подтвердила очень высокий уровень отношений с Китайской Народной Республикой. Подписана декларация с Председателем Си Цзиньпином о дальнейшем сотрудничестве на политическом треке, по борьбе с различными угрозами.
Как отметил Путин, за текущей работой нельзя забывать об основных направлениях взаимодействия. "Одно из них – это наше взаимодействие на международной арене, в международных организациях, таких как ООН, «двадцатка», БРИКС, ШОС и так далее", - сказал президент РФ.
Главы государств ШОС по итогам саммита приняли Циндаоскую декларацию. Участники саммита обсудили различные аспекты сотрудничества в области безопасности и антитеррора, ситуацию в экономике, развитие гуманитарных связей, а также координацию действий по региональной проблематике, в частности по Афганистану и Сирии.
В Циндаоской декларации отражены консолидированные подходы государств – членов ШОС к актуальным вопросам региональной и глобальной политики, представлено общее видение дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках объединения, - сообщила пресс-служба Кремля.
Вместе с декларацией приняты План действий на 2018–2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов ШОС и Программа сотрудничества государств – членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019–2021 годы. Лидеры утвердили также Антинаркотическую стратегию государств – членов ШОС до 2023 года и ещё около 20 документов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Путин призвал Порошенко немедленно освободить арестованных в Киеве журналистов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
17-летняя дочь Стриженовых показала фото новорожденного малыша
//Новости партнеров
//Спорт
«Наша сборная ничего не добьется», Боярский выдал свой прогноз на чемпионат мира
//Политика
//Общество
Власти Москвы позаботятся о хорошей погоде в столице на День России
//Культура
Супруга поэта Андрея Дементьева опровергла информацию о его госпитализации
//Новости СМИ2
//Политика
Когда известная актриса на фото с коллегой выглядит более счастливой,чем с мужем
//В мире
ДНР: Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Поезд на переезде врезался в автобус с самодеятельными артистами, есть жертвы
//В мире
Уроженца Украины актера Гошу Куценко внесли в базу "Миротворца"
//Культура
Муж Аллегровой умер от татуировки, набитой в честь певицы, считают родственники
Дима Билан перенес на ногах бронхит и госпитализирован с пневмонией
//Общество
При ДТП с участием 7 машин в Тюменской области погибли три человека
//Футбол
//Наука
//Спорт
//Политика
//live
«На Донбассе киевских террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями!»