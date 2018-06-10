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Путин: Что касается возврата России в «G7», «восьмерку», мы из нее не выходили
10 июня 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова американского и французского президентов о возвращении России в G8. Глава российского государства отметил, что Россия из "Большой восьмерки" вообще-то и не выходила.
Перед саммитом G7, который состоялся в Квебеке, президент США Дональд Трамп сказал, что Россия должна участвовать в таких переговорах и было бы полезно, если бы она вернулась в "Большую восьмерку".
Французский президент сказал, что "верит в отношения с Россией" и хотел бы работать с Владимиром Путиным "без наивности и попустительства". По словам Макрона, Париж хотел бы, чтобы Москва вернулась в "Большую восьмерку". И назвал условие, при котором это возможно.
Путин прокомментировал: "Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку», мы из нее не выходили". Он напомнил, что коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям, - передает РИА Новости. Российский лидер пригласил глав этих стран в Москву.
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