Путин: Что касается возврата России в «G7», «восьмерку», мы из нее не выходили

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова американского и французского президентов о возвращении России в G8. Глава российского государства отметил, что Россия из "Большой восьмерки" вообще-то и не выходила.

Франция хочет, чтобы Россия вернулась в G8, Макрон назвал условия возвращения

Перед саммитом G7, который состоялся в Квебеке, президент США Дональд Трамп сказал, что Россия должна участвовать в таких переговорах и было бы полезно, если бы она вернулась в "Большую восьмерку".

Французский президент сказал, что "верит в отношения с Россией" и хотел бы работать с Владимиром Путиным "без наивности и попустительства". По словам Макрона, Париж хотел бы, чтобы Москва вернулась в "Большую восьмерку". И назвал условие, при котором это возможно.

Путин прокомментировал: "Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку», мы из нее не выходили". Он напомнил, что коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям, - передает РИА Новости. Российский лидер пригласил глав этих стран в Москву.