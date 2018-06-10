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ДНР: Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка

10 июня 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР: Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка
фото: dan-news.info

Украинские силовики в воскресенье ранним утром обстреляли западные окраины Донецка. В представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) сообщили, что зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Марьинка (под контролем Киева) — Донецк, поселок Трудовские (под контролем ДНР) — выпущено три мины калибром 120 миллиметров, восемь мин калибром 82 миллиметра.

Как уточнили представители ДНР, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - сообщает РИА Новости. Украинские силовики утром вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольному ДНР Докучаевску.

Ранее СЦКК сообщал, что 7 и 8 июня в результате обстрелов со стороны украинских силовиков были ранены три мирных жителя. Седьмого июня вечером ВСУ обстреляли населенный пункт Саханка (в Новоазовском районе на юге ДНР). Огонь велся с направления населенного пункта Широкино. В результате обстрела ранение получил 81-летний мужчина. Дедушка получил минно-взрывную травму. 8 июня в результате обстрелов поселка Зайцево и села Саханка украинскими силовиками ранены еще два человека.

 

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