ДНР: Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка

Украинские силовики в воскресенье ранним утром обстреляли западные окраины Донецка. В представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) сообщили, что зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Марьинка (под контролем Киева) — Донецк, поселок Трудовские (под контролем ДНР) — выпущено три мины калибром 120 миллиметров, восемь мин калибром 82 миллиметра.

Как уточнили представители ДНР, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - сообщает РИА Новости. Украинские силовики утром вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольному ДНР Докучаевску.

Ранее СЦКК сообщал, что 7 и 8 июня в результате обстрелов со стороны украинских силовиков были ранены три мирных жителя. Седьмого июня вечером ВСУ обстреляли населенный пункт Саханка (в Новоазовском районе на юге ДНР). Огонь велся с направления населенного пункта Широкино. В результате обстрела ранение получил 81-летний мужчина. Дедушка получил минно-взрывную травму. 8 июня в результате обстрелов поселка Зайцево и села Саханка украинскими силовиками ранены еще два человека.