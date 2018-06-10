Трамп поставил под сомнение итоги саммита G7

Саммит "Большой семерки" (G7) завершился в канадском городе Ла Мальбе в Квебеке. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо устроил по итогам саммита пресс-конференцию и рассказал о подписанном коммюнике. Однако президент США Дональд Трамп, досрочно покинувший саммит, после выступления Трюдо обвинил его во лжи и заявил, что Штаты не будут подписывать итоговый документ. Трамп не нашёл общего языка с лидерами стран G7

Трамп традиционно высказался в Twitter. Трамп написал, что поручил "американским представителям не одобрять коммюнике".

Согласно итоговому коммюнике, которое начинается со слов "Мы, лидеры G7", говорится, что участники саммита договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом", - передает РИА Новости.

Главы стран "Большой семерки" призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).

"Большая семерка" призвала "Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима".

"Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике", — заявил Трамп. По его словам, сейчас Вашингтон "рассматривает возможность введения новых тарифов на автомобили, наводняющие рынок США, - сообщает РБК.

Напомним, встречу лидеров стран «Большой семерки», прошедшую в Квебеке, в мире уже окрестили "саммитом раздора". Американский президент Дональд Трамп не нашел общего языка с остальными лидерами.