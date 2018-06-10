В Европарламенте призвали Порошенко пройти в первых рядах гей-парада

Запад дает рекомендации Украине, как провести Марш равенства (гей-парад) в Киеве. Депутаты Европейского парламента советуют украинским властям присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества, а президенту Украины Петру Порошенко, членам правительства и депутатам Верховной Рады «встать в его первых рядах», - сообщает РИА Новости.

Письмо, в котором украинскому руководству предлагают присоединиться к гей-параду, подписали 35 депутатов Европарламента. В тексте документа Порошенко призывают усилить меры безопасности в преддверии шествия. Европейский парламентарии отметили в письме, что украинские власти недостаточно активно отстаивают права сексуальных меньшинств.

Марш равенства пройдет в Киеве второй раз. Год назад его организаторам из-за угроз украинских радикалов пришлось изменить маршрут шествия перед его началом. Колонну сопровождали полицейские. Но нападений радикалов избежать не удалось. Радикалы атаковали участников гей-парада после завершения акции. В результате пострадало 10 человек.