В эстонском порту арестован российский паром

В эстонском порту Пальяссааре арестован российский паром «Петербург», прибывший для проведения ремонтных работ. Судно арестовали за прошлогодние долги рижским судовым снабженцам.

Как пояснил капитан парома «Петербург» Николай Шашков, судно прибыло в эстонский порт с целью встать на ремонт. Однако проведение ремонтных работ так и не началось – паром был арестован.

Выяснилось, что судовладельцы задолжали за прошлогоднюю стоянку парома в порту Риги 350 тысяч евро. Кроме того, компания-судовладелец должна около двух миллионов рублей по зарплате экипажу парома, состоящему из двенадцати человек. Теперь, очевидно, к уже имеющимся задолженностям прибавятся финансовые претензии эстонских портовиков.

Николай Шашков сообщил, что паром уже отключали от электроснабжения. Подачу электричества на судно вернули после того, как судовладельцы заплатили часть долга, но в любой момент могут отключить снова – до полного погашения.

«В таком случае будем готовить еду на кострах. У нас есть консервы, дня на три нам хватит», - обрисовал капитан мрачную перспективу. В связи с этой ситуацией экипаж обратился в российское посольство в Таллине. «В первую очередь дело за судовладельцами. Но мы объяснили капитану, что в случае необходимости посольство готово оказать необходимое содействие», - приводит ответ российского посла в Таллине Александра Петрова РИА Новости.