Вашингтон переживает из-за радаров С-400, считают в Анкаре
9 июня 2018, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
США переживают из-за очень сильных радаров зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Турция приобрела у России. Так считает министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.
«Они переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то эти радары могут передавать данные, прежде всего в отношении истребителей F-35 и другого вооружения НАТО», - заявил глава Минобороны Турции. Именно в этом он видит причину позиции США против закупки Турцией российских ЗРК.
«Мы объяснили им, что никакого риска и угрозы нет и не будет. Мы гарантировали это. С-400 будут поставлены и приняты на вооружение. По этому поводу дискуссий быть не может», - сообщил Джаникли по итогам переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
«Именно отношение США вынудило нас искать другое решение по закупкам систем ПВО. Соглашение с Россией о приобретении С-400 следует рассматривать именно в этой плоскости», - пояснил позицию турецкой стороны Нуреттин Джаникли. Слова турецкого министра приводит РИА Новости.
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