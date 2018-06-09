Вашингтон переживает из-за радаров С-400, считают в Анкаре

США переживают из-за очень сильных радаров зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Турция приобрела у России. Так считает министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

«Они переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то эти радары могут передавать данные, прежде всего в отношении истребителей F-35 и другого вооружения НАТО», - заявил глава Минобороны Турции. Именно в этом он видит причину позиции США против закупки Турцией российских ЗРК.

«Мы объяснили им, что никакого риска и угрозы нет и не будет. Мы гарантировали это. С-400 будут поставлены и приняты на вооружение. По этому поводу дискуссий быть не может», - сообщил Джаникли по итогам переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

«Именно отношение США вынудило нас искать другое решение по закупкам систем ПВО. Соглашение с Россией о приобретении С-400 следует рассматривать именно в этой плоскости», - пояснил позицию турецкой стороны Нуреттин Джаникли. Слова турецкого министра приводит РИА Новости.