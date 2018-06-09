В МИД РФ заявили об обострении обстановки в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июня примет участие в министерской встрече в «нормандском формате» в Берлине. В связи с этим МИД РФ отметил обострение обстановки в Донбассе.

Участники предстоящей встречи в «нормандском формате» подробно обсудят текущую ситуацию в зоне конфликта, а также ход выполнения Киевом, Донецком и Луганском их обязательств в различных сферах.

«События последнего времени свидетельствуют, что киевские власти не намерены выполнять минские соглашения. Украинская сторона не предлагает жителям Донбасса никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения», - заявили в МИД России.

Сегодня на юго-востоке обстановка вновь начинает обостряться, с тревогой подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве: «По вине Киева сорвано объявленное в конце марта «пасхальное» перемирие. ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон».

На предстоящей встрече российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво. «После отвода тяжелой техники и вооружений это станет важным шагом к устойчивому режиму прекращения огня в соответствии с минскими договоренностями», - сообщается в комментарии МИД РФ.