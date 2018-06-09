Специалист высказался о переброске на Украину самолетов-заправщиков США
9 июня 2018, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
Подберезкин в разговоре с RT отметил, что американцы, если возникнут вопросы, заявят, что вся техника будет выведена с украинской территории, однако это не отменит факта стремительного разрастания военного присутствия США и НАТО.
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