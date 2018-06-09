Специалист высказался о переброске на Украину самолетов-заправщиков США

Глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в субботу высказался о переброске на территорию Украины четырех самолетов США, предназначенных для заправки бомбардировщиков.

Речь идет о летательных аппаратах КС-135 Stratotanker. По словам специалиста, первым объяснением данного действия могут стать маневры НАТО, в рамках которых необходимы мощные дозаправщики. Вторая теория связана с тем, что США имеют весьма определенный план по интеграции Украины в Североатлантический альянс, причем специальное политическое решение для этого не требуется.