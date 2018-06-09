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Путин рассчитывает, что Трамп выполнит обещание наладить отношения с РФ
9 июня 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин рассчитывает на то, что его американский коллега Дональд Трамп выполнит обещание, которое он дал в рамках своей предвыборной кампании, и наладит отношения с РФ.
Глава России напомнил, что Трамп пообещал американцам улучшить связи между Москвой и Вашингтоном. Путин подчеркнул, что российская сторона полностью к этому готова, однако, по его словам, в настоящий момент "мяч" находится на стороне США и следующий шаг должны сделать именно они.
В программе "Вести в субботу" президент сказал, что налаживание отношений может происходить разными способами, в частности, этому могут поспособствовать личные встречи.
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