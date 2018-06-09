Подготовка к переговорам Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре завершена

В МИД Сингапура сообщили сегодня о завершении подготовки к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Обе страны остались довольны подготовительными работами к переговорам.

Уже через сутки члены делегаций начнут прибывать в Сингапур из Соединенных Штатов и Северной Кореи, уточнил министр иностранных дел города-государства Вивиан Балакришнан.