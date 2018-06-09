Владимир Путин презентовал Си Цзиньпину русскую баню

Владимир Путин в рамках своего визита в Китай преподнес председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню. Согласно последней информации, данная конструкция изготовлена из 200-летнего алтайского кедра.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подарок был вручен вчера вечером. Он уточнил, что китайский политик выберет место, где будет располагаться баня, а российские специалисты установят ее там, передает в субботу kp.ru.

Ранее президент РФ не пожелал делиться с журналистами данными о своем подарке, решив оставить эту информацию в тайне. Путин признался, что не хочет испортить Си Цзиньпину сюрприз.