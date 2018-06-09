Сборная Госдумы по футболу в товарищеском матче победила команду Бундестага

В Москве состоялся товарищеский матч между сборной депутатов Госдумы и их коллег их Бундестага. Согласно последней информации, необычная встреча прошла накануне на стадионе "Красная Пресня".

Российская команда обыграла немецкую со счетом 5:3. Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, который является капитаном сборной депутатов, заявил, что за долгие годы сложилась прекрасная традиция проводить подобные футбольные матчи. Он также отметил, что игра состоялась перед чемпионатом мира и пожелал сборной Германии по футболу удачи во время встреч с другими командами, передает ТАСС.

Жуков также выразил надежду на то, что подобные встречи лишь укрепят отношения между государствами.