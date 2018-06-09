Американский лидер Дональд Трамп случайно придумал "новое государство", допустив ошибку в одном из постов на своей страничке в соцсети Twitter. Президент США неправильно написал название Сомали.

Трамп выразил соболезнования родственникам американского военного, который погиб на территории Африки. Политик подчеркнул, что все его мысли и молитвы с семьей солдата, убитого в Сомали. Также он сообщил, что желает скорейшего выздоровления раненым, поскольку все они являются героями.

Все бы ничего, но глава Штатов вместо Сомали написал Сомоли, тем самым буквально создав новое государство, передает URA.RU.

Ранее Трамп шокировал весь мир, неправильно написав имя собственной супруги.