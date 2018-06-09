Макрон рассказал, какие темы поднимаются в рамках саммита G7

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, какие темы обсуждались в рамках саммита G7. В частности, политик отмети, что Париж и Вашингтон обсудили вопросы торговли и выявили критические противоречия.

По словам президента Франции, у него состоялась весьма открытая и прямая дискуссия с американским коллегой Дональдом Трампом. Было понятно, что стороны хотят найти компромисс и получить максимальную выгоду для рабочих и среднего класса обеих стран, передает "Экономика сегодня".

Макрон добавил, что лидеры стран G7 планируют обсудить ситуации, которые в последнее время сложились в Сирии, Северной Корее и Иране.