США разработали план борьбы с Россией

Министр армии США Марк Эспер назвал разработку артиллерийского оружия дальнего действия для борьбы с «потенциальной российской угрозой» в Европе «приоритетом номер один».

Зарубежные СМИ отмечают, что высшие чины армии США опасаются наращивания российского военного потенциала в Европе. В ближайшее время американские разработчики оружия намерены сконцентрироваться на производстве ракет, гиперзвукового оружия и дальнемагистральной артиллерии.

В США уже началась разработка новейших высокоточных ракет класса земля-земля, чтобы было что противопоставить российским средствам ПВО, одним из самых передовых в мире. Выпуск новых ракет планируется начать к 2027 году.

Сообщается также, что две американские военно-промышленные компании планируют представить новые образцы оружия дальнего действия уже к 2020 году.

Ранее Марк Эспер заявлял, что к 2028 году благодаря современному вооружению и новейшей доктрине ведения боевых действий американская армия сможет победить в любой войне, передает РИА Новости.