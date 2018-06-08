Гройсман прокомментировал отставку министра финансов Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил международных партнеров, что отставка главы украинского Министерства финансов Александра Данилюка не повлияет на переговорный процесс.

Гройсман охарактеризовал поведение Данилюка как «неадекватное и неприемлемое» и напомнил, что главе Минфина Украины давали две недели на исправление своего поведения и своих ошибок. «Но если он не пожелал этого сделать – я принял решение и считаю его абсолютно правильным», - подчеркнул премьер-министр.

«Каждый раз, когда он выступал, он сам постоянно путался в показаниях: все причины каждый день были разными. Поэтому, поверьте мне, он просто искал причину оправдать свои неадекватные шаги», - поделился Гройсман своими впечатлениями.

«Я не думаю, что надо фигуру бывшего министра финансов, его роль в современной украинской политике преувеличивать. В любом случае это никак не повлияет ни на переговорный процесс, ни на продолжение или начало реформ», - заверил Владимир Гройсман международных партнеров Украины.

Ранее МВФ выразил обеспокоенность в связи с отставкой руководителя Минфина Украины, передает RT.