Гройсман прокомментировал отставку министра финансов Украины
8 июня 2018, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил международных партнеров, что отставка главы украинского Министерства финансов Александра Данилюка не повлияет на переговорный процесс.
Гройсман охарактеризовал поведение Данилюка как «неадекватное и неприемлемое» и напомнил, что главе Минфина Украины давали две недели на исправление своего поведения и своих ошибок. «Но если он не пожелал этого сделать – я принял решение и считаю его абсолютно правильным», - подчеркнул премьер-министр.
«Каждый раз, когда он выступал, он сам постоянно путался в показаниях: все причины каждый день были разными. Поэтому, поверьте мне, он просто искал причину оправдать свои неадекватные шаги», - поделился Гройсман своими впечатлениями.
«Я не думаю, что надо фигуру бывшего министра финансов, его роль в современной украинской политике преувеличивать. В любом случае это никак не повлияет ни на переговорный процесс, ни на продолжение или начало реформ», - заверил Владимир Гройсман международных партнеров Украины.
Ранее МВФ выразил обеспокоенность в связи с отставкой руководителя Минфина Украины, передает RT.
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