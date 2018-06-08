Трамп объяснил, почему Меланья не поехала с ним на саммит G7
8 июня 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп рассказал, почему его супруга Меланья не будет сопровождать его во время поездок на саммит G7 и на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.
По словам американского лидера, Меланья Трамп перенесла операцию на почках, которая длилась почти 4 часа, и теперь ей нельзя летать. Трамп добавил, что в настоящее время жена чувствует себя прекрасно.
Ранее Дональд Трамп обрушился с критикой на журналистов за их спекуляции по поводу того, что его супруга Меланья, перенесшая операцию, несколько недель не появлялась на публике.
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