Австрийский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным 4 июня. Он признался, что беседа с российским лидером была самой трудной в его карьере. Какие вопросы задал Путину ведущий австрийской телерадиокомпании ORF

Журналист отметил, что интервью проходило в Кремле, а не в привычной ему студии. Также синхронный перевод практически исключал возможность спонтанной реакции. И кроме того, Владимир Путин оказался очень непростым собеседником. Российский лидер – «осторожный собеседник», и часто на вопрос отвечает собственным вопросом. "Он говорит очень пространно и углубляется в незначительные подробности", - цитирует Волфа издание Politico.

По словам Вольфа, он 5 дней готовился к беседе, пересмотрел массу интервью президента России, чтобы понять, как Путин реагирует во время интервью. Журналист отметил, что Владимир Путин очень хорошо владеет немецким языком.