Австрийский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
8 июня 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным 4 июня. Он признался, что беседа с российским лидером была самой трудной в его карьере.
Журналист отметил, что интервью проходило в Кремле, а не в привычной ему студии. Также синхронный перевод практически исключал возможность спонтанной реакции. И кроме того, Владимир Путин оказался очень непростым собеседником. Российский лидер – «осторожный собеседник», и часто на вопрос отвечает собственным вопросом. "Он говорит очень пространно и углубляется в незначительные подробности", - цитирует Волфа издание Politico.
По словам Вольфа, он 5 дней готовился к беседе, пересмотрел массу интервью президента России, чтобы понять, как Путин реагирует во время интервью. Журналист отметил, что Владимир Путин очень хорошо владеет немецким языком.
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