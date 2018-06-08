Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня, что газопровод «Северный поток-2» - это абсолютно политиканский проект, направленный против Украины и не имеющий никакой экономической составляющей.

«Я считаю, что «Северный поток-2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины почти три миллиарда долларов», - заявил Порошенко на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Чтобы вы понимали масштабы, это сумма, которая сейчас тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, зачем он строится? Не за тем, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны», - объяснил украинский президент студентам.

Порошенко также подчеркнул, что без украинской газотранспортной системы Россия не проживет, потому что именно она приносит ей плату европейцев за поставки российского газа, и эта сумма, по утверждению Порошенко, равна тридцати миллиардам долларов, передает RT.