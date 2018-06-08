В Раде решили за полгода найти все похищенное в украинской армии

184 депутата Верховной рады Украины поддержали решение создать специальную комиссию для расследования хищений в вооруженных силах, происходивших последние четырнадцать лет.

«Целью следственной комиссии назначена проверка сведений о нецелевом использовании финансирования, направленного в Вооруженные силы Украины, и незаконной продажи военного имущества с 2004 по 2017 годы», - сообщается в пояснительной записке.

Авторы инициативы о создании специальной следственной комиссии по расследованию хищений в украинской армии обращают внимание на то, что массовое и систематическое списание и распродажа военного имущества привело к снижению обороноспособности страны.

Через шесть месяцев следственная комиссия должна будет отчитаться Верховной раде о проделанной работе, передает ТАСС.