В Раде решили за полгода найти все похищенное в украинской армии
8 июня 2018, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
184 депутата Верховной рады Украины поддержали решение создать специальную комиссию для расследования хищений в вооруженных силах, происходивших последние четырнадцать лет.
«Целью следственной комиссии назначена проверка сведений о нецелевом использовании финансирования, направленного в Вооруженные силы Украины, и незаконной продажи военного имущества с 2004 по 2017 годы», - сообщается в пояснительной записке.
Авторы инициативы о создании специальной следственной комиссии по расследованию хищений в украинской армии обращают внимание на то, что массовое и систематическое списание и распродажа военного имущества привело к снижению обороноспособности страны.
Через шесть месяцев следственная комиссия должна будет отчитаться Верховной раде о проделанной работе, передает ТАСС.
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