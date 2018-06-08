Папе Римскому подарили комбинезон для полетов в космос
8 июня 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Папа Римский Франциск встретился с астронавтами, которые недавно вернулись с Международной космической станции (МКС). Они подарили ему индивидуальный комбинезон синего цвета.
Также понтифик получил в подарок белую короткую накидку, которая является элементом церковного облачения части духовенства Римско-католической церкви, информирует Associated Press.
Франциск встретился с астронавтами 53-й миссии МКС и членами их семей.
Ранее совместное миротворческое послание по ситуации в Сирии сделали патриарх Кирилл, папа римский Франциск и православные патриархи Ближнего Востока. Текст миротворческого воззвания был согласован 14 апреля.
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