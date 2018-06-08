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Эксперты прокомментировали реакцию Киева на политику двойных стандартов
8 июня 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов обвинил страны ЕС в политике двойных стандартов и недостаточной поддержке антироссийских санкций из-за «Северного потока-2».
Свое мнение о реакции Украины на действия ее «дорогих западных партнеров» высказали эксперты.
«Удивление, высказываемое киевской властью по этому поводу – либо наигранное, либо демонстрирует полную политическую безграмотность. Возможно, Киеву сложно осознать, что когда речь идет о прямой выгоде западных государств, то их не волнуют украинские интересы», - считает политолог Сергей Михеев.
«Европейцы уже устали от Украины. Им одни проблемы от нее. Поэтому жертвовать своими интересами в угоду Украине они не будут. Европе важен и нужен российский газ, а Украина ей не указ», - высказался гендиректор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев.
Эксперты также отметили, что Украина надеется привлечь внимание США, чтобы те «выкрутили руки» странам ЕС. Однако, несмотря на активное противодействие Украины, строительство российского газопровода «Северный поток-2» продолжается. Накануне Швеция одобрила строительство в своей экономической зоне, передает RT.
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