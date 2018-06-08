Свидетель рассказал, что радикалы хотели заживо сжечь Януковича

Харьковские радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь тогда еще президента Украины Виктора Януковича. Об этом в суде сообщил экс-глава службы безопасности бывшего украинского лидера Владимир Павленко.

Поджог планировалось организовать в феврале 2014 года во время предполагаемого визита Януковича в Харьков на съезд Партии регионов. Покушение планировали сразу две группы из числа представителей националистической партии "Свобода" и их сторонников, рассказал Павленко, передает РИА Новости. По его словам, радикалы хотели застрелить Януковича, а если бы не удалось — забросать "коктейлями Молотова" кортеж Януковича и заживо сжечь.

Визит бывшего президента Украины в Харьков был отменен.