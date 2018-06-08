ВСУ подавили силой вспыхнувший в Донбассе антиукраинский бунт

Вооруженные силы Украины в пятницу временно закрыли находящийся на территории Донбасса КПП «Майорск» из-за народного бунта против властей страны. Соответствующая информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что волнения возникли в подконтрольной Украине части поселка Зайцево. Жители населенного пункта вышли на улицы в защиту уволенного со своей должности главы местной администрации Владимира Веселкина. Людей разогнали военные, которые применили шумовые гранаты и произвели выстрелы в воздух.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинская армия атаковала наблюдателей ОБСЕ. Инцидент произошел в одном из поселков, расположенных на границе с Луганской народной республикой.