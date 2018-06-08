Китайский военный оркестр встретил президента России Владимира Путина известной песней "Катюша".

Президент РФ 8 июня прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению Председателя страны Си Цзиньпина.

Глава Китая поприветствовал прибывшего российского лидера на площади перед Домом народных собраний, и после этого военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций, в том числе легендарную "Катюшу".

Си Цзиньпин вручил главе российского государства орден Дружбы КНР. Владимир Путин стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая.

















Путин утром в пятницу прибыл с трехдневным рабочим визитом в столицу Китая Пекин.

Путин провел переговоры с главой Китая, по окончании которых сказал, что они "прошли в конструктивной, деловой атмосфере". "Обсужден весь спектр актуальных вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективами двусторонних отношений. Состоялся также предметный обмен мнениями по ключевым международным проблемам", - рассказал российский лидер. По итогам достигнутых договорённостей отражены в подписанных межведомственных соглашениях. Как подчеркнул Путин, "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия".

В ходе встречи с Премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном российскийский президент отметил хороший темп развития российско-китайских отношений.