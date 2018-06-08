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МВД возбудило дело в отношении основателя крупнейшей биржи криптовалют
8 июня 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
МВД РФ возбудило новое уголовное дело против основателя крупнейшей биржи криптовалют BTC-e Александра Винника. Дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации» — в особо крупном размере или совершенное организованной группой.
Ранее Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Александра Винника. Решение было вынесено еще 1 июня.
Адвокат Тимофей Мусатов, защищающий интересы основателя BTC-e в греческих судах, подтвердил решение суда Москвы об объявлении в международный розыск задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника, - сообщает RT.
Защитник Винника уточнил, что будет принято решение о его выдаче или в Россию, или в США.
Гражданин РФ Александр Винник, обвиняемый в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи, был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей.
По словам Мусатова, учитывая, что в новом обвинении ему инкриминируется обвинение в мошенничестве в сфере компьютерной информации, перед юстицией Греции встанет вопрос, на чьей территории должны расследоваться преступления, на которые обратили внимание Россия и США.
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