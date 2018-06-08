МВД возбудило дело в отношении основателя крупнейшей биржи криптовалют

МВД РФ возбудило новое уголовное дело против основателя крупнейшей биржи криптовалют BTC-e Александра Винника. Дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации» — в особо крупном размере или совершенное организованной группой.

Ранее Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Александра Винника. Решение было вынесено еще 1 июня.

Адвокат Тимофей Мусатов, защищающий интересы основателя ​BTC-e в греческих судах, подтвердил решение суда Москвы об объявлении в международный розыск задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника, - сообщает RT.

Защитник Винника уточнил, что будет принято решение о его выдаче или в Россию, или в США.

Гражданин РФ Александр Винник, обвиняемый в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи, был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей.

По словам Мусатова, учитывая, что в новом обвинении ему инкриминируется обвинение в мошенничестве в сфере компьютерной информации, перед юстицией Греции встанет вопрос, на чьей территории должны расследоваться преступления, на которые обратили внимание Россия и США.