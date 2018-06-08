Автопилот электрокара Tesla оправдали в аварии с летальным исходом

В США уже два месяца ведется расследование дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, участником которой был электрокар Tesla. Согласно последним данным, автопилот автомобиля был оправдан.

Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что во время аварии 23 марта текущего года в Маунтейн Вью, штат Калифорния, в Tesla работал автопилот, на котором была установлена скорость 120 километров в час. Автомобиль, который ехал впереди, вынудил электрокар снизить скорость до 100 километров в час. За четыре секунды до аварии, вышеуказанная машина ушла из полосы, а затем врезалась в барьер на дороге. Tesla при этом пошла на ускорение, вследствие чего полоса почти сразу "освободилась".

Как отмечает CNN, водитель не мог не заметить ограждение, однако по какой-либо причине никак не отреагировал на препятствие, что и привело к смерти.